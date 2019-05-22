بالفيديو.. مجهول يحرق سيارة امرأة بالمدينة المنورة
وثق مقطع فيديو، لحظة حرق سيارة امرأة من قبل مجهول أثناء توقفها أمام منزلها في منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء.
وظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، السيارة وهي مشتعلة أمام منزل السيدة التي تبكي في الفيديو وتصرخ، قائلة ” ولعولي في سيارتي “.
وتصدر هاشتاق ” #حرقسيارةامرأة_بالمدينة ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو الذي تفاعل معه عدد كبير من المتابعين، مطالبين بسرعة التوصل للمتسبب في هذا الحريق.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5618 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،
الواقع[ عدد التعليقات: 7017 ] نشر منذ 60 دقيقة
ان الله لايحب المعتدين وهنا سابق اصرار على الاعتداء وسعي في الفساد وعقوبة من سعى في الأرض فساد معروفة في دستور نا الشرعي الرباني المذكور في القرآن الكريم وهي القتل والصلب وتقطع الأيدي والارجل من خلاف او ينفو من الأرض
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74442 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ايش استفاد من حرق سيارة الحرمه ………..؟
,, راح يجيبونه مافيه شي اسمه مجهول ، لو تخفى يومين اليوم الثالث يطيح ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5242 ] نشر منذ 12 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .