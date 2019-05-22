بالفيديو.. مجهول يحرق سيارة امرأة بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة حرق سيارة امرأة من قبل مجهول أثناء توقفها أمام منزلها في منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، السيارة وهي مشتعلة أمام منزل السيدة التي تبكي في الفيديو وتصرخ، قائلة ” ولعولي في سيارتي “.

وتصدر هاشتاق ” #حرقسيارةامرأة_بالمدينة ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو الذي تفاعل معه عدد كبير من المتابعين، مطالبين بسرعة التوصل للمتسبب في هذا الحريق.