جوجل تقِر بتركها خدمات عملائها دون حماية لـ 14 عامًا

واشنطن(صدى):

أقرت شركة جوجل، بتركها كلمات السر الخاصة ببعض عملاء المؤسسات على خوادمها دون حماية لمدة تصل إلى 14 عامًا.

وأوضحت تقارير صحفية، أن هذا الخطأ يؤثرر على نسبة صغيرة من مستخدمي G Suite؛ حيث تم تخزين كلمات السر الخاصة بهم في نص عادي؛ مما يتيح لبعض موظفي الشركة الوصول إليها بسهولة.

وكشفت جوجل، أنها بدأت إبلاغ عملاء G Suite من المؤسسات بأن بعض كلمات السر الخاصة بهم قد تم تخزينها في نص عادي.

يذكر أن جوجل عادة ما تخزن جوجل كلمات مرور المستخدمين عن طريق تجزئتها؛ مما يحول كلمة مرورك إلى سلسلة عشوائية من الأحرف، وفي كل مرة يقوم شخص ما بتسجيل الدخول تتحقّق جوجل من صحة كلمة المرور الخاصة، من خلال مقارنة كلمة المرور المجزأة بكلمة المرور على خوادمها، وعن اكتشاف التطابق يمكن المتابعة لتسجيل الدخول، لكن اكتشفت جوجل وجود خطأ يتسبّب في تخزين كلمات سر المستخدمين دون تغيير.