بريطانيا: لم يصدر بيان عن تيريزا ماي بشأن استقالتها

وكالات(صدى):

كشفت الحكومة البريطانية، حقيقة استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من منصبها.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية في تصريحات صحفية، إنه لن يصدر أي بيان عن رئيسة الوزراء مساء اليوم.

يشار إلى أن أن لجنة 1922 صاحبة النفوذ القوي داخل حزب ماي (المحافظين) الحاكم أجرت مشاورات اليوم بشأن مستقبل ماي، وتعد هذه اللجنة هي المسؤولة عن تنظيم مسألة انتخاب أو عزل رئيس الحزب.

وأشارت التكهنات إلى أن من الممكن أن تقوم اللجنة بتغيير القواعد لإتاحة فرصة جديدة لإجراء تصويت على سحب الثقة من ماي من رئاسة الحزب والحكومة.

ومن المنتظر أن تقدم ماي بعد غد الجمعة، مشروع قانون يطرح أمام البرلمان اتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي سبق ورفض ثلاث مرات.