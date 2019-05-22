أشهر مزارع بُن : نصائح للحصول على فنجان قهوة مثالي

علي القحطاني(صدى):

نشر جبران المالكي، وهو أشهر مزارع للبن في المملكة، نصائح لعشاق القهوة الراغبين بالحصول على فنجان مثالي من مشروبهم المفضل.

وقال المالكي عبر حسابه في موقع ” تويتر “ ، نصائحه حول الفنجان المثالي الذي قال إن الوصول إليه يتطلب جهود أربع أشخاص أولهم المزارع وآخرهم معد القهوة.

وأضاف المالكي إن جودة القهوة تحتاج إلى أربعة أشخاص، أولهم مزارع خبير مطبق للممارسات والأساليب الصحيحة في التبذير والتشتيل والتقليم والري والتسميد والجني والقطف والتجفيف.

وتابع أن جودة القهوة تحتاج أيضًا إلى تاجر خبير في تجهيز أماكن الحفظ بما يلزم لكي لاتضيع الجودة التي اكتسبها البُن عن طريق الأساليب السليمة المتبعة من قبل المزارع.

وأكد أن الحمّاص الخبير والمتقن له دور أيضًا في جودة القهوة، فليس كل من وضع البُن على النار يعتبر حمّاصًا على حد قوله: ” إذا الحمّاص لم يكن متمرسًا وخبيرًا فسيضيع جهد المزارع والتاجر “.

واختتم المالكي : ” ليس كل من وضع البن في الدلة متقن، لابد من المحافظة على المقادير والحرارة المناسبة وكذلك الوقت المناسب، إذا لم يكن المعد متمرسًا وخبيرًا فسيضيع جهد الجميع “.