برشلونة يتعاقد مع الهولندي لودوفيت رييس

نواف السالم(صدى):

وقع نادي برشلونة الإسباني مع لاعب هولندي جديد وهو “ لودوفيت رييس “ البالغ من العمر 18 عامًا، الذي يجيد اللعب في مركز الوسط الدفاعي.

وقال نيلاند المدير التنفيذي لنادي غرونينغين الهولندي،، اليوم الأربعاء: “ لودوفيت ريس سيرحل إلى برشلونة الصيف الجاري “.

ويذكر أن رييس لعب 27 مباراة مع غرونينغين في الدوري الهولندي، حيث سجل هدفًا وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

في حين قال النادي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن حارسه لا يزال يتلقى العلاج على مستوى ركبته اليمنى، وبالتالي لا يمكنه المشاركة في نهائي كأس الملك ضد فالنسيا.