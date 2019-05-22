بالفيديو.. سيلينا غوميز تفجر مفاجأة : تزوّجت بيل موراي

أميرة خالد(صدى):

كشفت سيلينا غوميز في مسرح مهرجان كان السينمائي عن زواجها من بيل موراي

وأثناء اخذ صورها خلال المهرجان ، ألقت سيلينا قنبلة قائلة : ” المرة الأولى في مهرجان كان! يشرفني أن أكون جزءًا من هذا الفيلم مع جيم وكل الممثلين. بالمناسبة ، أنا وزوجي بيل موراي “.

وكانت الصور التي شاركاها أظهرت بعض اللحظات الدافئة على السجادة الحمراء .و كان موراي البالغ من العمر 68 عاماً وغوميز معاً طوال المهرجان وشوهدا وهما يتبادلان الهمس في آذان بعضهما البعض.

وأضاف موراي في حديثه إلى فانيتي فير عن النجمة الشابة ” أحبها حقًا … إنها مشرقة بشكل غير عادي. إنها لطيفة وطبيعية. يسرني دائمًا أن أجد نوعًا من أيقونات البوب التي أحبها حقًا “.