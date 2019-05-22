مطلوب موظف خدمة عملاء في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة في شمال الرياض، عن حاجته لموظف خدمة عملاء عبر الهاتف.

واشترطت الشركة، في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، يحمل شهادة ثانوية كحد أدنى، يفضل خبرة سابقة في خدمة العملاء، الالتزام والجدية وحسن المظهر واللباقة، حسن التصرف مع العملاء، حسن السيرة والسلوك.

وأوضحت أن المميزات تتمثل في:راتب شهري 4 آلاف ريال، دوام 6 أيام في الاسبوع، 8 ساعات يوميًا بنظام شفتات – 6 ساعات يوميًا في شهر رمضان، إضافة في التأمينات الاجتماعية، وتأمين طبي، وإجازة سنوية وامان وظيفي.

وأشارت أنه يمكن التقديم عبر إرسال السيرة الذاتية على الايميل بعنوان “ موظف خدمة عملاء ” :