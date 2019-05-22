الجربا : يجب علينا جميعاً كإعلاميين ورجال اعمال ان نقف صفاً واحد ضد أعداء الوطن و القيادة

سعيد العجل(صدى):

استقبل الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا الزملاء الاعلاميين أعضاء ملتقى صحافيو الوطن و ذلك بمنزله بمدينة الرياض تلبية لدعوته لمأدبة السحور التي أعدها لأعضاء الملتقى.

في بداية اللقاء رحب الشيخ فرحان الجربا بالحضور مبدياً سعادته بتواجدهم في منزله وتلبيتهم للدعوة و مؤكداً خلال حديثه أننا في المملكة العربية السعودية ننعم بفضل الله بقيادة رشيدة حرصت كل الحرص على رفاهية المواطن وتلبية احتياجاته وبذلت كل مابوسعها لتحقيق العيش الكريم و الأمن و الأمان لكافة أبناء هذا الوطن ؛ مضيفاً ” الجربا ” ان الأعلام يقوم بدور كبير للدفاع عن الوطن ومايحاك له من الاعداء والمتربصين من تشويه و حملات مغرضة القصد منها النيل من بلد الحرمين الشريفين و قيادته.

وأشار الجربا الي الدور الكبير و الجوهري للأعلام في عصرنا الحالي و خلال هذه الفترة الحرجة و ما تمر به المملكة و المنطقة الاقليمية من أحداث مع مواكبته للتطور الهائل الذي تشهده كافة و سائل الأعلام بكل مساراته ، وأضاف يجب علينا جميعاً كإعلاميين ورجال اعمال ان نقف صفاً واحد ضد الأعداء مع حكومتنا بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأطال في عمره وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز متعه الله بالصحة والعافية. َ

بعد ذلك قدم رئيس مجلس ادارة صحافيو الوطن سعيد العجل الرئاسة الفخرية للملتقى للشيخ الجربا لمساهمته الفاعله في دعم الملتقى والملتقيات الإعلامية الوطنية الأخرى التى تقام في سائر ارجاء الوطن.

وقد حضر الأمسية و مأدبة السحور عدداً من الإعلاميين من منسوبي الصحف الورقية والإلكترونية والقنوات الفضائية.