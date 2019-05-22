بعد 3 سنوات.. تحرير مواطن إيطالي من سجون سوريا

روما(صدى):

تمكنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، من تحرير رجل إيطالي الجنسية مسجونًا في سوريا منذ 3 سنوات.

وأكد مكتب وزراء إيطاليا، أنه تم إطلاق سراح الإيطالي أليساندرو ساندريني، بعد جهود مكثفة في بلد أجنبي بالتعاون مع المخابرات والشرطة القضائية.

وظل الإيطالي أليساندرو ساندريني صاحب الـ32 عامًا، مسجونًا في سوريا منذ 3 سنوات، فهو من مدينة بريشا شمال إيطاليا، وسافر جوًا إلى تركيا عام 2016 لقضاء عطلة وتم تحويله إلى سوريا.