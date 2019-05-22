بالفيديو.. ” شيفروليه ” تطلق حزام أمان يمنع تشغيل السيارة حتى ترتديه

واشنطن(صدى):

أطلقت شيفروليه نظام جديد يمنع تحرك السيارة حتى وضع حزام المقعد، وهو نظام موجه للشباب خاصة لشهرتهم بنسيان الأمر، ما يرفع من خطورة قيادتهم.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق النظام بشكل قياسي في موديلات ترافيرس وماليبو وكولورادو 2020 بداية من هذا الصيف، وسيتم منع تشغيل السيارة لعشرين ثانية في حالة لم يرتدي السائق حزام المقعد.

وكانت شيفروليه قد قدمت نظام مشابه موجه للشباب في 2015، والذي يسمح لأولياء الأمور بالتحكم في وظائف السيارة عند قيادة ابنهم او ابنتهم لها، مثل منع تشغيل الراديو حتى يضع السائق والراكب الأمامي أحزمة المقاعد، أو خفض الصوت بشكل إجباري.