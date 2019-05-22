حورية فرغلي تعلق على وجود خطأ في ” مملكة الغجر “: ” نتيجة الاستعجال “

القاهرة(صدى):

علقت الفنانة المصرية حورية فرغلي، اليوم الأربعاء، على وجود خطأ في أحد المشاهد بمسلسلها الرمضاني ” مملكة الغجر“ .

وقالت حورية إن هذا خطأ استخدام منظار المعدة في الكشف على عيني بأحد مشاهد المسلسل، غير مقصود وسببه الاستعجال وعدم الاستعانة بطبيب متخصص لتصوير المشهد.

وأضافت: البعض يتصيد الأخطاء للسخرية من الفنانين وصناع الأعمال الفنية، في حين يتجاهلون الجهد المبذول سواء من الممثلين أو المخرجين “.