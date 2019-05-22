بالفيديو.. ” الكلباني “: الحرمة حرمة حتى لو صحابية
علق الشيخ عادل الكلباني، على صفات السيدات وتسببهن في مشاكل، مؤكدًا أنهن يتصفن بعدة صفات طبيعية نتيجة تكوينهن النفسي والجسماني.
وأكد ” الكلباني ” خلال برنامجه على قناة SBC، أنه لا فرق بين النساء سواء كانت عادية أو صحابية، قائلًا ” الحرمة تظل حرمة حتى لو كانت صحابية ” ، لافتًا إلى أن زوجات النبي كان بعضهن يقعن في سوء الفهم.
واستشهد على كلامه بقصة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها، إذ تشاجرت السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندما تدخل والدها أبو بكر الصديق نهاه الرسول عن رب ابنته.
النبي ﷺ في خدمة اهله وحياته الزوجية طبيعية جداً
الكلباني : " الحرمه تظل حرمه "#مع_الكلباني#رمضان_عندنا https://t.co/1EWCJOqSLt pic.twitter.com/nCHBdjRj9Z
— SBC channel (@SBC_Channel) May 22, 2019
ابو راشد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 ساعات
الكلباني “: الحرمة حرمة حتى لو صحابية انت مثير للجدل ياشيخ عادل