بالفيديو.. ” الكلباني “: الحرمة حرمة حتى لو صحابية

نايف السالم(صدى):

علق الشيخ عادل الكلباني، على صفات السيدات وتسببهن في مشاكل، مؤكدًا أنهن يتصفن بعدة صفات طبيعية نتيجة تكوينهن النفسي والجسماني.

وأكد ” الكلباني ” خلال برنامجه على قناة SBC، أنه لا فرق بين النساء سواء كانت عادية أو صحابية، قائلًا ” الحرمة تظل حرمة حتى لو كانت صحابية ” ، لافتًا إلى أن زوجات النبي كان بعضهن يقعن في سوء الفهم.

واستشهد على كلامه بقصة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها، إذ تشاجرت السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندما تدخل والدها أبو بكر الصديق نهاه الرسول عن رب ابنته.