انتهاء فتنة جهيمان ولقطات حقيقة من محاكمتهم

علي القحطاني(صدى):

شهدت حلقة اليوم الأربعاء، من مسلسل العاصوف، انتهاء فتنة جهيمان داخل الحرم المكي، ومقتل المهدي المزعوم.

وكشفت الحلقة، لحظة اقتحام قوات الأمن الحرم المكي للتعامل مع جهيمان والمسلحين حيث تم قتل المهدي المزعوم الذي ظل يردد أن مُخلد، فيما تحطمت معنويات جهيمان فور قتله.

كما أوضحت الحلقة، مقتل أبو يعيش خال خالد حين حاولا الهروب من قبو الحرم الذي احتجز فيه جهيمان الرهائن، فيما بدأت قوات الأمن في التعامل مع من في القبو قبل أن يقتلوا خالد الذي أصيب بالصدمة حين قتل خاله أمام عينه وهو مُكبل اليدين.

وعرضت الحلقة، لقطان حيّة لجهيمان والمسلحين الذين كانوا معهم، أثناء القبض عليهم ومحاكمتهم.