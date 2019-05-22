مدير مشروع VAR في إسبانيا: دقة احتساب الجزائيات ارتفعت بعد تقنية ” فار “

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة الحكام في إسبانيا أن تقنية حكم الفيديو المساعد ” فار ” كان لها تأثير إيجابي على مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال مدير مشروع ” فار ” في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كارلوس كلوس غوميز، في مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء إن الفار ساعدت حكام المباريات بشكل كبير وخاصة في احتساب ركلات الجزاء التي زاد عددها هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة.

وأشار إلى أن هناك 812 حالة مثيرة للجدل وقعت داخل منطقة الجزاء طوال الموسم، موضحا أن في 93 حالة من تلك الحالات احتسب الحكام ركلات جزاء، فيما تغاضوا عن ذلك في 719 حالة أخرى.

وأضاف أن نسبة دقة احتساب ركلات الجزاء في الليغا ارتفعت إلى 96 %موضحا أن الحكم يتغاضي عن احتساب ركلات الجزاء إذا لم يكن متأكدا، تطبيق فار يساعد في رصد الأخطاء ومن المنطقي أن ترتفع عدد ركلات الجزاء المحتسبة،