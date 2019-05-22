بيبي عبدالمحسن تتعرض لحملة سخرية بسبب ” المجبوس “

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفاشينيستا الكويتية بيبي عبدالمحسن، عن طريقة طهوها لطبق المجبوس التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت ” بيبي ” خلال حلولها ضيفة على برنامج ” فانوس هيونة ” على فضائية atv، أنها أصبحت تجيد تحضير معظم الأطباق بعد زواجها.

وعن طريقة تحضير طبق المجبوس، أوضحت أنها لا تغسل الدجاج قبل طهوه، لتسخر منها هيا الشعيبي مقدمة البرنامج.

وعبر جمهور بيبي عبدالمحسن عن اشمئزازهم من هذه الطريقة، مستنكرين عدم غسلها للدجاج قبل طهوه في هذه الوصفة.