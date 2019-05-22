مواطن يناشد ولاة الأمر بنقل ابنته إلى مستشفى بالرياض بعد تدهور حالتها
أكد مواطن من منطقة جازان، أن حالة ابنته الصحية حرجة للغاية لأكثر من أسبوعين، ويرغب في نقلها من مستشفى الملك فهد بالمنطقة إلى الرياض أو جدة.
وناشد المواطن، ولاة الأمر والمسؤولين بالتدخل لنقل ابنته وإسعافها، بعدما ساءت حالتها وتواجدها في العناية المركزة بالمستشفى دون تحسُّن يذكر.
ناقد[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 5 ساعات
لا نريد المناشدة والاستجداء والفزعات … نريد جهة مختصة مرتبطة مباشرة بالمستشفيات تقارير وإشاعات .. الخ ونقل طائر وميزانيات ولديها الصلاحيات بنقل المرضى ذوي الحالات المعنية لمستشفيات متخصصة داخلية أو خارجية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيها ويعافيها مما فيها .. آمين ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيها …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 3 ساعات
يالطيييييف الله يسخر لها القلوب الرحيمه ويشفيها .
أحمد العسيري[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 3 ساعات
……………….
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوه الا بالله والله حاله لايرضاها الله ولا ولاه الامر ياوزاره الصحه اتعبتو المواطنين واشغلتو ولاه الامر بهذه المناشدات
ابوعبدالعزيز[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيها