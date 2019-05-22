مواطن يناشد ولاة الأمر بنقل ابنته إلى مستشفى بالرياض بعد تدهور حالتها

أحمد الجديبا(صدى):

أكد مواطن من منطقة جازان، أن حالة ابنته الصحية حرجة للغاية لأكثر من أسبوعين، ويرغب في نقلها من مستشفى الملك فهد بالمنطقة إلى الرياض أو جدة.

وناشد المواطن، ولاة الأمر والمسؤولين بالتدخل لنقل ابنته وإسعافها، بعدما ساءت حالتها وتواجدها في العناية المركزة بالمستشفى دون تحسُّن يذكر.