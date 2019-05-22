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مواطن يناشد ولاة الأمر بنقل ابنته إلى مستشفى بالرياض بعد تدهور حالتها

مواطن يناشد ولاة الأمر بنقل ابنته إلى مستشفى بالرياض بعد تدهور حالتها
أحمد الجديبا(صدى):

أكد مواطن من منطقة جازان، أن حالة ابنته الصحية حرجة للغاية لأكثر من أسبوعين، ويرغب في نقلها من مستشفى الملك فهد بالمنطقة إلى الرياض أو جدة.

وناشد المواطن، ولاة الأمر والمسؤولين بالتدخل لنقل ابنته وإسعافها، بعدما ساءت حالتها وتواجدها في العناية المركزة بالمستشفى دون تحسُّن يذكر.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 5 ساعات

لا نريد المناشدة والاستجداء والفزعات … نريد جهة مختصة مرتبطة مباشرة بالمستشفيات تقارير وإشاعات .. الخ ونقل طائر وميزانيات ولديها الصلاحيات بنقل المرضى ذوي الحالات المعنية لمستشفيات متخصصة داخلية أو خارجية

[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يشفيها ويعافيها مما فيها .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يشفيها …

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 3 ساعات

يالطيييييف الله يسخر لها القلوب الرحيمه ويشفيها .

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولاقوه الا بالله والله حاله لايرضاها الله ولا ولاه الامر ياوزاره الصحه اتعبتو المواطنين واشغلتو ولاه الامر بهذه المناشدات

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