بالفيديو.. الدكتورة خلود تضحك وطفلها يبكي بشدة

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود في مقطع فيديو على سناب شات لها، وهي في نوبة ضحك لا تتوقف، بينما يبكي أحد أطفالها بشدة.

وكانت الدكتورة خلود، ممسكة بهاتفها لتصوير نفسها، حيث انتابتها نوبة ضحك هستيرية، بينما يظهر صوت صراخ أحد أطفالها؛ ما أثار غضب المتابعين.

واتهم معظم المتابعين، خلود، بالإهمال وعدم أحقيتها في الحصول على لقب ” أم ” ، لترك طفلها يبكي بهذا الشكل.