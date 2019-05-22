بالفيديو.. الدكتورة خلود تضحك وطفلها يبكي بشدة
ظهرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود في مقطع فيديو على سناب شات لها، وهي في نوبة ضحك لا تتوقف، بينما يبكي أحد أطفالها بشدة.
وكانت الدكتورة خلود، ممسكة بهاتفها لتصوير نفسها، حيث انتابتها نوبة ضحك هستيرية، بينما يظهر صوت صراخ أحد أطفالها؛ ما أثار غضب المتابعين.
واتهم معظم المتابعين، خلود، بالإهمال وعدم أحقيتها في الحصول على لقب ” أم ” ، لترك طفلها يبكي بهذا الشكل.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1048 ] نشر منذ 6 ساعات
يا اخوان والله ازعجتونا باخبار التافهين — نحن نحترمكم احترمو على الاقل هذا الشهر الفضيل
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 5 ساعات
ماذا يستفيد القارئ
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 3 ساعات
زين زين
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13740 ] نشر منذ 1 ساعة
والله لو تنتبهين لولدش احسن من ها التصوير والنشر👍☺