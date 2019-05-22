الأمير سعود بن نايف يرأس عمومية بر الشرقية 42 ” الأحد “

سعيد العجل(صدى):

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية اجتماع الجمعية العمومية 42 لبر الشرقية وذلك مساء الأحد القادم الموافق 21 رمضان 1440بمقر إمارة المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ونائب رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية ومجلسا الإدارة والأمناء.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن اجتماع الجمعية السنوي برئاسة سمو أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة الجمعية يعقد سنويا لمناقشة أعمال الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية والموافقة على الميزانية التقديرية للعام الحالي وعرض التقرير الختامي لأعمال وأنشطة الجمعية للعام المالي الماضي.

وأكد العفيصان أن اجتماع الجمعية برئاسة سموه سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية بالمنطقة مع المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك بناء على توجيهات سموه بدعم التوجهات التنموية التي تنسجم تماماً مع رؤية (2030)، وقال العفيصان أن سمو الأمير وجه بتنفيذ عدد من المبادرات التي تنقل ذلك التوجه إلى ممارسة ميدانية لعمل الجمعية وسوف يتم الإعلان عنها الأحد خلال الاجتماع 42 بتدشين من سموه.

وأعرب الأمين العام للجمعية بهذه المناسبة عن بالغ شكره وعظيم تقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة الجمعية على تفضل سموه الكريم -حفظه الله- برئاسة هذا الحفل السنوي الذي اعتادت الجمعية على عقده سنوياً والشكر كذلك لسمو نائبه يحفظهما الله، ما يُعد حافزاً كبيراً لكافة منسوبي الجمعية لمواصلة عملهم بكل جد واجتهاد لتحقيق كافة الأهداف النبيلة التي تسعى الجمعية لتحقيقها.

جدير بالذكر أن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف للجمعية العمومية 41 العام الماضي شهدت تدشينا لعدد من مشاريع الجمعية التنموية كتدشين مشروع تاكسي البر الذي يقوم على توفير فرص عمل للمستفيدين من الجمعية من الأسر المحتاجة من خلال تقديم سيارات لهذه الأسر لتشغيلها ” تاكسي ” عبر تطبيقات الهواتف الذكية بالشراكة مع أحد شركات النقل من ذوات الخبرة في هذا المجال لتقوم الأسرة بعد ذلك بتسديد أقساط السيارة للجمعية من خلال عملها بالمشروع وتدشين سموه أيضا خلال الجمعية لبدء البناء في مركز إكرام الموتى بالدمام كما وقع سموه أيضا خلال عمومية بر الشرقية 41 العام الماضي عددا من الاتفاقيات التنموية لبر الشرقية كاتفاقية زكاة الفطر الموحد وتوقيع عقود المرحلة الثانية لمشروع عربات الطعام المتنقلة وعدد من اتفاقيات التأهيل والتوظيف للأسر المستفيدة من الجمعية لتحقيق الاكتفاء لهم من خلال توظيفهم.