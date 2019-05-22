شهر رمضان يُنعش أسواق العودة والبخور بمحايل عسير

محايل(صدى):

شهدت محلات العودة والبخور والعطورات هذه الأيام انتعاشة كبرى وحركة شرائية مرتفعة من قبل المتسوقين في محايل عسير لشراء هذه الروائح خلال أيام شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر المبارك.

وتجولت وكالة الأنباء السعودية على محلات بيع العود في المحافظة، وتحدثت مع أصحابها عن الأسعار والأنواع المطلوبة، حيث قال أبو محمود وهو صاحب محل للعطورات والبخور والعودة: ” إن السوق انتعشت بنسبة كبيرة ” ، مشيراً إلى أن حجم الإقبال خلال شهر رمضان يعد الأكبر مقارنة بباقي أيام السنة، خصوصاً أن بعد شهر رمضان مباشرة عيد الفطر وهذا يجعل حجم الإقبال يصل إلى 200% مقارنة بباقي الأيام.

وأفاد أن محلات العطور تستعد لشهر رمضان بشكل خاص بجلب أفضل العطورات والعودة وبشكل خاص الكمبودي، وكذلك المعمول الدوسري الذي يحظى بإقبال شديد عليه من قبل المواطنين في المحافظة ومن قبل الزوار الذين يأتون لزيارة المحافظة نظرا لرخص سعره ورائحته النفاذة التي تفيد في تعطير المنازل، مفيداً أن جميع أنواع العطور يتم توفيرها منذ بداية الشهر الكريم وبكميات كبيرة خاصة وأن شهر رمضان يشهد السوق حركة نشطة من قبل المتسوقين.

وأكد المواطن علي عبد الله عسيري أن المنازل خلال شهر رمضان المبارك تحتاج وبشكل فعلي لهذه العطورات وبشكل خاص بخور المعمول والجاوي والمبثوث وغيرها، ولهذا يزداد الطلب عليها لكونها مطلوبة وبشكل خاص عقب وجبة الإفطار لما تتركه روائح الطبخ من أثر في المنازل، ولهذا يصبح الحل الوحيد هذه العطورات وهذه الأبخرة، إلى جانب أن الأسر تتبادل في هذه الأوقات الزيارات فيما بينها.

وتوقع المواطن محمد عمر عسيري أن تكون الأرباح خلال هذا العام كبيرة نظراً للإقبال الشديد الذي وجده أصحاب المحلات قبيل الشهر وحتى الآن، مشيراً إلى أن العروض الرمضانية كان لها الأثر الكبير في حجم هذا الإقبال وتنوع العطور والأبخرة، مشيراً إلى أن الأسعار تختلف بحسب نوع العطور المطلوبة وخاصة أن هناك عطورات يتراوح سعرها من 250 إلى 450 ريال، وهناك أيضاً عطورات أسعارها رخيصة بحسب الطلب.