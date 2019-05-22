الأمير منصور بن ناصر يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا

بيرن(صدى):

استقبل فخامة رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري أولي ماورر في العاصمة بيرن اليوم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا .

ونوه سمو الأمير منصور بن ناصر خلال الاستقبال بمتانة العلاقات السعودية السويسرية، فيما جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.