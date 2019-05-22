” السعودية للكهرباء ” توضح أسباب انقطاعات جبال فيفاء

تركي السالم(صدى):

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، سقوط أعمدة ضغط عال على أحد المغذيات؛ لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة على جبال فيفا البارحة.

وأوضحت الشركة أنه تم مباشرة الانقطاع وإعادة الخدمة لأغلب المشتركين في أٌقل من ساعة، بينما يتم العمل على إعادة الخدمة لنحو 19 مشتركًا متبقًا فقط.

وعن سبب تأخر إعادة الخدمة للمشتركين، أضافت أن ذلك يرجع إلى عدم وجود طريق إلى موقع العطل؛ بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

كما أشارت إلى التزامها الكامل بتقديم خدمة كهربائية موثوقة وتجاوب سريع ولحظي؛ مؤكدة حرصها الكامل على تطبيق معايير الشفافية مع عملائها.