وظائف تعليمية وإدارية شاغرة في المدينة المنورة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة، عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للرجال والنساء.

وأوضحت أن العمل سيكون في التخصصات التالية: (صفوف أولية، ولغة عربية، ودراسات إسلامية، ورياضيات، ولغة انجليزية، وعلوم، واجتماعيات، وتربية بدنية، وتربية فنية)، والوظائف الإدارية (مُحاسب، وموظف موارد بشرية).

كما اشترطت المدارس أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، كما رحبت بالمتقاعدين والمتقاعدات من التعليم وممن يرغب في مواصلة العطاء.

وأشارت إلى أن التقديم يكون عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى التخصص أو مسمى الوظيفة الإدارية في خانة عنوان البريد):هنـــــــــــــا.