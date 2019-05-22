بالفيديو.. صراخ وبكاء حلا شيحة في ” رامز في الشلال ” :” الحقوني بغرق “

القاهرة(صدى):

وقعت الفنانة حلا شيحة من أعلى كوبري برنامج رامز في الشلال، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية ” إم بي سي مصر ” وبدأت في الصراخ والاستغاثة للخروج من المياه بسرعة.

واستغاثت ” شيحة ” عقب الانجراف في المياه بطاقم البرنامج للخروج من المياه قائلة: ” الحقوني بغرق يا جماعة “.

ويذكر أن فكرة برنامج ” رامز فى الشلال ” تقوم على ظهور رامز جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم « رامز » في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.