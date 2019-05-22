بالفيديو.. نصائح للابتعاد عن أخطار أسطوانات الغاز في المنازل

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أخطار أسطوانات الغاز في المنازل، مؤكدا على ضرورة التخلص من الأسطوانات الفارغة

وقال الدفاع المدني من خلال مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تعد أسطوانات الغاز الأكثر استخدام في المنازل لذلك يجب وضعها في مكان مظلل بعيدا عن حرارة الشمس ولا يتم وضعها داخل المطبخ.

وأضاف : لاتحتفظ باسطوانات الغاز الفارغة في المنزل، كما يجب استخدام الوصلات المعدنية وإغلاق صمام الاسطونة قبل الخروج من المنزل.