الحصيني: ارتفاع في درجات الحرارة يبدأ الجمعة

حمود العنزي(صدى):

أكد خبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني، أنه سيطرًا ارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 7 درجات مئوية، بدءًا من يوم الجمعة القادمة، عما هي عليه في الأيام القادمة.

وقال ” الحصيني ” في تصريح له: من الجمعة بإذن الله يطرأ ارتفاع في الحرارة من 3 إلى 7 درجات مئوية عما هي عليه الأيام السابقة على معظم المناطق لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة.

وأضاف: متوقع أن تصل العظمى ما بين 37 الى 45 مئوية على معظم المدن عدا المصائف.