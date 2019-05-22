القبض على شاب سرق مركبتين من الطائف ومهد الذهب

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ضبطت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مهد الذهب وتعاون المخافر التابعة لها، شخص سعودي الجنسية، في العقد الثالث من العمر، متهم بسرقة مركبتين؛ الأولى من الطائف والثانية فور وصوله للمحافظة.

وجاء ذلك بعد أن تلقت الجهات الأمنية بالمهد، بلاغ عن مركبة نوع “جيب” متوقفة شمال المحافظة ٦٠ كلم، وبها تلفيات، حيث اتضح أنها مسروقة من الطائف، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تبيّن بأن المركبة مرت بجوار إحدى حظائر الأغنام (عزبة) وهي تسير بسرعة عالية مع أرض وعرة.

وفي نفس اليوم تبلغ مخفر شرطة السويرقية عن سرقة إحدى المركبات، بتكثيف البحث تم ملاحظتها على الطريق المؤدي من صفية إلى أرن، وتم استيقافها والقبض على قائدها من قبل مخفر صفينة وأرن، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة المركبتين وجرى إحالته إلى النيابة العامة.