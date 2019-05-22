بالفيديو.. القضية الفلسطينية تفضح عزمي بشارة في نادي المرتزقة
فضحت حلقة ” نادي المرتزقة ” ، اليوم الأربعاء، المرتزق عزمي بشارة وكذلك النظام القطري، واصفة إياهم بأنهم ” أجمل هدية لإسرائيل ” .
واستنكرت الحلقة باسم كل الفلسطينيين، قيامهم ببيع القضية الفلسطينية وبث الفرق بينهم وبين البلدان العربية، وعلى رأسهم المملكة، التي حاربت في 4 حروب وقطعت البترول لأجل هذه القضية.
فما كان من المرتزق الآخر إلا أن يعرض الرشوة على المتحدث باسم القضية، إذ أن من يصبح مرتزق أو به صفة سيئة يعتقد أن كل الناس مثله.
نادي المرتزقة.. أجمل هدية لإسرائيل#هايبر_لوب#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/12x7pDXOR0
— MBC1 (@mbc1) May 22, 2019
بو راشد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
مسلسل تافه جدا ، لا يمتلك لعناصر الدراما الصحيحة ،
حامد السرحاني[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 5 ساعات
صدقت يا بو راشد
تهريج وكلام فارغ يفتقد إلى مقومات الدراما
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا هو واقع المرتزقه ، تمثيل واقعهم بكل بساطه ,, خذها من قاصرها من دون طولة سيره ,,
,, بيض الله وجيهكم ياالزهراني وزملائك ,,