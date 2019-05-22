بالفيديو.. القضية الفلسطينية تفضح عزمي بشارة في نادي المرتزقة

طلال الضوي(صدى):

فضحت حلقة ” نادي المرتزقة ” ، اليوم الأربعاء، المرتزق عزمي بشارة وكذلك النظام القطري، واصفة إياهم بأنهم ” أجمل هدية لإسرائيل ” .

واستنكرت الحلقة باسم كل الفلسطينيين، قيامهم ببيع القضية الفلسطينية وبث الفرق بينهم وبين البلدان العربية، وعلى رأسهم المملكة، التي حاربت في 4 حروب وقطعت البترول لأجل هذه القضية.

فما كان من المرتزق الآخر إلا أن يعرض الرشوة على المتحدث باسم القضية، إذ أن من يصبح مرتزق أو به صفة سيئة يعتقد أن كل الناس مثله.