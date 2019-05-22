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  • نشر : منذ 7 ساعات
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  • حوادث

” بيشة ” تشهد جريمتي قتل في يوم واحد

” بيشة ” تشهد جريمتي قتل في يوم واحد
أبها(صدى):

شهدت منطقة بيشة جريمتي قتل في يوم واحد، إذ تحولت خناقة بين مواطنين إلى جريمة قتل بشعة وذلك بعد قتل مقيم من جنسية سودانية على يد مواطن.

وأقدم مواطن على قتل آخر على خلفية خلاف سابق بينهما، يوم أمس الثلاثاء بمركز تبالة 50 غربي محافظة بيشة.

ومن جانبها، تحقق الأجهزة الأمنية بشرطة بيشة في جريمة القتل، إذ باشرت موقع الحادث؛ لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

ووقعت جريمة قتل أخرى في اليوم ذاته، إذ تعرض مقيم من جنسية سودانية لطلق ناري من مسدس مواطن بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي إثر خلاف بينهما.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 7 ساعات

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[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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