بالصور.. دنيا بطمة تنشر صورة دون مكياج : ” وجهي أبيض من مستقبلكم “

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، اليوم الأربعاء، صوراً لها ظهرت فيها مجدداً من دون مكياج، حيث أنها ليست المرة الأولى التي تبدو فيها بإطلالتها الطبيعية.

وعلقت على الصور قائلة : ” تصبحون على ألف خير. بخصوص البعض مصدعينا بغسلي وجهك من المكياج كنقدم لكم صور بدون ولا نقطة مكياج ومغسول بالصابون. هههه فبليز نوضوا غسلوا وجهكم بالصابون نشوف إذا تلقاو نفس النتيجة. لا أعتقد حيث وجهي أبيض وأجمل من مستقبلكم بدون مكياج بلا متبردوا على راسكم بكلام تافه “.

ويذكر أن الفنانة نشرت في وقت سابق فيديوهات، أظهرت فيها خضوعها لعمليات تجميل بسيطة.