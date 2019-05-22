” تعليم مكة ” تبدأ استقبال طلبات نقل معلمات الإبتدائية والروضة

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، عن بدأ استقبال طلبات المعلمات الراغبات في العمل بالمدارس والروضات المطبقة لبرنامج الطفولة المبكرة في مكة المكرمة.

وأوضحت أن رابط التسجيل خاص فقط بمعلمات المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال، بشرط أن تكون المتقدمة معلمة صفوف أولية ضمن قطاع المجارس المقترحة للطفولة المبكرة، مع الإلتزام بالتدريس لمدة عام دراسي كامل.

وأَضافت أنه يشترط الإلتزام بحضور البرامج الوزارية التدريبية الخاصة بالطفولة المبكرة، وأن تكون المعلمة زائدة في مدرستها الأساسية.

وكانت وزارة التعليم اعتمدت إقامة 28 روضة في مكة المكرمة؛ لإنطلاق البرنامج للعام الدراسي المقبل 1440/1441هـ.