بالفيديو.. المغامسي يوضح متى تقصر في الصلاة عن طريق البر أو الجو

علي القحطاني(صدى):

أوضح أمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، اليوم الأربعاء، متى تقصر في الصلاة عن طريق البر أو الجو.

وقال الشيخ : أذا كنت تسافر برًا، من بعد دخولك الصالة الداخلية في المطار فأنت مسافر، من عند نقطة التفتيش، فهذه هي الفيصل في قضية السفر فيعتبر عند الوصول إليها أنك خرجت من البلدة.

وأضاف : فقبل أن تدخل البلدة فأنت مسافر، ولكن عند دخولك البلدة فلاتعتبر مسافر، فالرابط في الأمر إذا دخلت إلى الصالة الداخلية، في المطار فيجوز تقصر الصلاة وقتها لأنك مسافر.