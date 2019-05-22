مهاجم غانا يتراجع عن الاعتزال بعد تدخل رئيس البلاد

طلال الغامدي(صدى):

بعدما أعلن اعتزاله اللعب دوليًا، تراجع أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا عن القرار؛ استجابة لطلب من رئيس البلاد.

وطالب رئيس غانا، اللاعب بأن يكون متاحا لمعاونة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستستضيفها مصر الشهر المقبل، وذلك بعد 48 ساعة فقط من إعلان اللاعب اعتزاله اللعب دوليا.

وقال جيان البالغ من العمر 33 عاما، إنه وافق على الطلب الرئاسي ” بروح طيبة وسأكون متاحا أمام المدرب كويسي أبياه. ما زلت ملتزما بخدمة بلادي وشعب غانا ” .

فيما أوضح يوجين أرهين المتحدث باسم الحكومة، أنه ” من أجل المصلحة الوطنية، حثه الرئيس على التراجع عن قراره بالاعتزال من أجل منتخب غانا وأن يكون متاحا ضمن تشكيلة المدرب كويسي أبياه ” .

وأعلن جيان اعتزال اللعب دولياً يوم الاثنين الماضي وبدا أنه غير راض عن حرمانه من شارة قيادة المنتخب رغم أنه لم يلعب مع غانا منذ سبتمبر 2017 بسبب الإصابة.