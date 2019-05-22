بالصور.. في زيارة رسمية مدير الأمر بالمعروف يلتقي مدير مستشفى الدلم

خالد يحي(صدى):

استقبل سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود و المشرف العام على القطاع الصحي بمحافظة الدلم في مكتبه صباح اليوم الأربعاء الشيخ إبراهيم الحسين مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالمحافظة.

و أوضح الشيخ إبراهيم الحسين أن هذه الزيارة تأتي ضمن بادرة ( الصيام جنة) والتي شملت عدد من الدوائر الحكومية بالدلم. وقال الشيخ الحسين : سعدنا اليوم بالالتقاء بإدارة و منسوبي المستشفى و شرحنا لهم أهداف هذه البادرة الطيبة ، مثمنين للجميع هذا التعاون لما فيه من المصلحة العامة.

من جانبة أكد الدكتور الدخيني أنه تشرف بهذه الزيارة وبارك لإدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافطة الدلم تحقيق الأفضلية على مستوى مناطق الرياض، كما قدم شكره لأعضاء الهيئة على جهودهم الملموسة.