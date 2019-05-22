قطر تربي مواشيها لدى إيران.. ومربو المواشي يعترضون

طلال الضوي(صدى):

تسعى قطر إلى تربية الإبل في المراعي الإيرانية، إذ لجأت إلى إيران لتوفير مراعي بديلة لتربية الجمال، بعد أن كانت تستضيفها مراعي المملكة.

وأكد رضا رفيعي رئيس مؤسسة الطب البيطري في إيران، أنه تم نقل 10 آلاف جمل من قطر إلى إيران، لافتًا إلى أنه تم نقل 500 رأس في المرة الأولى، على أن يتم استقدام 10 آلاف أخرى.

كما أوضح مدير عام دائرة الموارد الطبيعية بإقليم فارس مهرزاد بوستاني، أن تميم بن حمد اقترح تربية الجمال في إيران، ووقع اختياره على 3 مناطق لتأسيس مراكز لتربية الجمال هي “لار، فراشبند، وزرين دشت”.

وفي سياق متصل، استنكر الإعلام الإيراني قرار إدخال الإبل القطرية، ناقلًا اعتراض مربي المواشي في إقليم فارس على هذا الأمر، مؤكدين أن قرار إدخال الإبل القطرية “مدمر”.