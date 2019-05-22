بالفيديو.. مانشستر سيتي: الكأس المكسورة زائفة

ماجد محمد(صدى):

خدع نجما فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرخيو أجويرو والبلجيكي كيفن دي بروين، جماهير وعشاق ناديهم، بعدما جعلوهم يعتقدوا أن كأس الدوري الإنجليزي قد سقط وتحطم عن طريق الخطأ.

وظهر خلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للسيتي، عبر موقع “تويتر” أن الفيديو سقط من أيديهما، أثناء أحتفالهما مع الجماهير بالتتويج بالدوري الإنجليزي، للموسم الثاني على التوالي.

وشعرت الجماهير بصدمة عندما رأت أن الكأس سقط على الأرض وتحطم بشكل كامل.

واعترف نجما السيتي بأنهما قاما بخدعة، وأن الكأس الأصلية لم تتحطم، وأن الكأس الذي تعرض للكأس مزيف.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي توج بالدوري الإنجليزي، بعدما تفوق على منافسة الشرس ليفربول، وفاز بالبطولة بفارق نقطة وحيدة، عن الريدز الوصيف.