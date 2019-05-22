فهد الهريفي : دوري هذا الموسم دوري المرجله

الخميس 23
مايو
قصدك
دوري الفزعه
لو كان دوري المرجلة
يمديك الثامن يالقوطي
اجل في عالم الكورة
نادي يرسل خطاب طلب حكام له وللمنافس
ومضحك يرد الاتحاد السعودي
المرجله في هذا الدوري التعاون الباقي00000
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زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 7 ساعات
قصدك
دوري الفزعه
لو كان دوري المرجلة
يمديك الثامن يالقوطي
اجل في عالم الكورة
نادي يرسل خطاب طلب حكام له وللمنافس
ومضحك يرد الاتحاد السعودي
محايد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات
المرجله في هذا الدوري التعاون الباقي00000