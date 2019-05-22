خالد العطوي: ” لا حدود لطموحنا وهدفنا الوصول لأقصى ما يمكننا في المونديال “

ماجد محمد(صدى):

أكد خالد العطوي المدير الفني للأخضر الشاب، اليوم الأربعاء، على أن الفريق لديه طموح لتحقيق الفوز في كأس العالم للشباب.

وقال العطوي: ” لا حدود لطموحنا، وهو حق مشروع لكل منتخب مشارك في البطولة، وهدفنا الوصول لأقصى ما يمكننا في المونديال ” ، بالتركيز والإعداد لكل مباراة على حدة والعمل عليها.

ويذكر أن الأخضر الشاب يستهل مشواره في مونديال الشباب ببولندا في 25 من مايو الجاري، بملاقاة فرنسا ثم يلاقي مالي في يوم 28 ثم بنما في 31 من الشهر نفسه.