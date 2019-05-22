أنظمة إس- 400 تشعل الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

تشهد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ، خلافات بشأن قرار أنقرة شراء أنظمة إس- 400، التي لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي .

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات إعلامية اليوم (الأربعاء)، بأن تركيا تستعد لعقوبات أمريكية محتملة؛ بسبب صفقة شراء أنظمة الدفاع الروسية إس- 400 ، حيث ترى واشنطن أن هذه الخطوة ستهدد دور أنقرة في تطوير مقاتلات إف- 35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وذكر أن ربط الولايات المتحدة صفقة إس- 400 بالمقاتلات إف- 35 يُعَد عقبة أخرى .

وبرغم أن واشنطن حذّرت أنقرة من مواجهة عقوبات بمقتضى قانون مجابهة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات إذا مضت قدمًا في الاتفاق؛ إلا أن تركيا أعلنت أنها تتوقع أن يحميها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي محاولة لإقناع تركيا بالتخلي عن الصواريخ الروسية، عرضت الولايات المتحدة بيع أنظمة باتريوت، التي أشار “أكار” إلى أن أنقرة تقيمها.