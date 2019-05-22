” التدليك ” .. أفضل طريقة للتخلص من تعب الصوم في رمضان

أميرة خالد(صدى):

قدم أطباء نصائح للتخلص من تعب الصوم وتجديد الطاقة في شهر رمضان عن طريق شرب الماء في فترات الإفطار والنوم لعدد ساعات كاف.

ويمكن تعزيز التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات الصحية من خلال القيام بعملية تدليك سهلة لبعض نقاط أصابع القدمين على الطريقة الصينية.

وطريقة التدليك الصينية تساعد على استعادة الطاقة وعلى نشرها في كل أنحاء الجسم وتجديد القدرة على القيام بالأعمال اليومية بشكل طبيعي.

ويتم القيام بعملية التدليك بهذه الطريقة: ي تم الضغط بواسطة أصابع اليد اليسرى على أسفل الإصبع الأصغر في القدم اليسرى. وفي الوقت نفسه تستخدم أصابع اليد اليمنى للضغط على أسفل الإصبع الأكبر في القدم نفسها. ويجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة دقيقتين على الأقل. بعد ذلك تطبق طريقة التدليك على القدم الأخرى