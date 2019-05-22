حرب البيض و البكاورا.. أجواء يعايشها الباكستونيون بشهر رمضان المبارك

منال محمود(صدى):

يعايش الباكستانيون خلال شهر رمضان المبارك أجواءً خاصة تتسم بالحشمة والحجاب، والتي تواظب عليه كل الباكستانيات خلال رمضان حتى غير المحجبات منهن.

كما يمارس الشعب الباكستاني أيضًا طقوس وعادات أخرى خلال الشهر الكريم ؛ حيث تعطي هذه العادات باكستان طابعًا خاصًا وأجواءً تميزها، لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم بعض العادات التي تعايشها باكستان خلال رمضان.

– شراب ” شاتوو “

يتكون هذا الشراب المحلي من ” خليط من الفواكه المجففة والسكر وعصير الليمون ” ، ويهتم الشعب الباكستاني بتناوله قبل قدوم رمضان بفترة من الوقت، لأنه يعوضهم عن فقد أجسامهم للسوائل طوال ساعات الصيام الحارة.

– حرب البيض

يُقبل الباكستانيين خلال شهر رمضان على لعبة ” حرب البيض ” المسلوقمنذ أول المساء، لحين موعد السحور، حيث تدور حرب مرحة جنودها شبان وأسلحتها البيض المسلوق

وتُعتبر حرب البيض المسلوق لعبة قديمة ذات شعبية كبيرة ويتزايد الإقبال عليها في شهر رمضان؛ لإبقاء هؤلاء الشبان مستيقظين لحين موعد السحور.

– المسحراتي

يطوف ” المسحراتي ” الشوارع والميادين بطبلته التقليدية التي يعلن بالدق عليها عن قرب وقت السحور، وتعتبر الطبلة والعصا شيء أساسي لا يتخلى عنه طوال الشهر.

ويكون لكل حي في الباكستان مسحراتي خاص به، يوقظ الناس للسحور والصلاة ويقدم الناس عادة طعام السحور للمسحراتي، كما يتقاضى أجرته من زكاة الفطر في آخر الشهر.

– وجبة الإفطار ” البكاورا “

تتصدر ” البكاورا ” المائدة الرمضانية الباكستانية، وتصنع من قطع صغيرة من البطاطس والبصل تعجن في عجين الحمص ويضاف إليها الفلفل الأحمر والملح وبذور الكزبرة المطحونة ويتم قليها في الزيت لتصبح جاهزة للأكل.

– العشر الأواخر من رمضان

تُعلن العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية، تزدان خلالها المساجد والمباني العامة بالزينات والأنوار.

كما تحظى وليلة القدر تحظى بأهمية بالغة عند الباكستانيين، ويعكف الباكستانيون فيها على الصلاة في البيوت أو المساجد طوال الليل.