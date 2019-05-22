مؤذن يتسبب في إفطار مواطنين قبل آذان المغرب بدقائق

تونس(صدى):

عاقبت وزارة الشؤون الدينية التونسيّة اليوم الأربعاء، مؤذن جامع ” سيدي الشريف، في منطقة دار شعبان الفهري بإيقافه عن العمل ، على خلفية رفعه آذان المغرب قبل موعده، ما تسبب في إفطار عدد من المواطنين قبل الموعد بحوالي 7 دقائق كاملة.

وقال مسئول تونسي بوزارة الشؤون الدينية في نابل، أن المؤذن قام مساء أمس برفع آذان صلاة المغرب قبل وقتها، ما تسبب في إفطار سكّان المنطقة قبل أن يحين موعد الإفطار ، لهذا تم عزله .

وأشار المسؤول ، إل أنّ الواقعة حصلت ” سهوًا وليس تعمدًا “ ، معتبرًا أن الخطأ وارد، في وقت شهدت فيه المنطقة حالة احتقان في صفوف السكّان، الذين طالبوا بتغيير المؤذن وحمّلوا المسؤولية للمشرفين على المسجد.

من جانبه، أفاد مصدر من دار الإفتاء في تونس بتصريح صحفي، أنه من المستحبّ قضاء يوم آخر لمن أفطر تبعًا لهذا الخطأ بعد خروج شهر رمضان.