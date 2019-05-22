ناصر القصبي يكشف كواليس العاصوف في مجموعة إنسان

أميرة خالد(صدى):

يحل الفنان ناصر القصبي في برنامج مجموعة إنسان الليلة على قناة MBC وعددًا من الممثلين أبطال مسلسل العاصوف .

ويأتي ذلك مع عرض الجزء الثاني من مسلسل العاصوف حيث تعرض الليلة الحلقة الـ 17 حيث يكشف النجوم عن كواليس هذا العمل الفني.

ويذكر أن الجزء الثاني من مسلسل العاصوف يسلط الضوء على الطفرة التي حصلت في المملكة بعد منتصف السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطور علاقاتها، آخذاً في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة.