ناصر القصبي يكشف كواليس العاصوف في مجموعة إنسان
يحل الفنان ناصر القصبي في برنامج مجموعة إنسان الليلة على قناة MBC وعددًا من الممثلين أبطال مسلسل العاصوف .
ويأتي ذلك مع عرض الجزء الثاني من مسلسل العاصوف حيث تعرض الليلة الحلقة الـ 17 حيث يكشف النجوم عن كواليس هذا العمل الفني.
ويذكر أن الجزء الثاني من مسلسل العاصوف يسلط الضوء على الطفرة التي حصلت في المملكة بعد منتصف السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطور علاقاتها، آخذاً في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة.
ربيع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
نتمى ان تعمل حلقه عن مظاهرات الايرانيين في الحج 1406 ومجزتهم في الحرم
لاتكون اسد على السنه ونعجه على الشيعه والطوايف الاخرى
نصور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 7 ساعات
فترة السبعينيات 1970 – 1979 احس انها افضل فترة مرت بها المملكة كانت تجمع بين جيل الاولين الطيبين البسطاء ،، وما وبين جيل الطفرة والتطور الجميل
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
برافو عليك ياناصر بينت مدى خطورة الارهاب السلفي الاخونجي منذ القدم حقيقة ماكنا نعلم خطورة السلفيين