في أول تعليق.. ” البشير ” يوضح كواليس قتل المتظاهرين

الخرطوم(صدى):

استجوبت لجنة عليا شُكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين السودانيين في أحداث 19 ديسمبر الماضي، الرئيس المخلوع عمر البشير في سجن كوبر.

وأجرت اللجنة تحقيقها مع البشير، أمس الثلاثاء، حول البلاغ المدون بحقه بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين، ليتجاوب معهم الرئيس المخلوع الذي اكتست لحيته بالشيب.

وأكد البشير خلال التحقيق، أنه اعتمد في التعامل مع المتظاهرين على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية، لافتًا إلى أن تعليماته بفض وضرب المعتصمين غير صحيحة، إذ تم فهم حديثه بمعنى مغلوط ولم يكن يقصد به ما جرى من قتل للمتظاهرين.

وأشارت اللجنة إلى أن أسئلة التحقيق دارت حول إصدار ” البشير ” تعليمات بفض وضرب المعتصمين، ولجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثُلثي المتظاهرين.

وطبقا للمصادر، قال البشير إن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، وأضافت المصادر بأن البشير أفاد وفقا للاستجواب، بأنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية.