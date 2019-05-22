الجزيرة يرحب برحيل ” مبخوت ” إلى الاتحاد بشرط

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، عن ترحيبه برحيل اللاعب الدولي علي مبخوت مهاجم وهداف الفريق إلى صفوف نادي الاتحاد.

وأوضح مجلس إدارة نادي الجزيرة، أن اللاعب علي مبخوت قدم مستويات عالية ومتميزة مع الفريق، لذلك يُشترط الحصول على مبلغ مادي كبير مقابل قدرات اللاعب العالية.

ويحاول الاتحاد التعاقد مع مهاجم قوي بخبرات عالية في الدوريات الخليجية؛ لينافس خلاله في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ويساعده للعودة بقوة إلى بطولاته.

وتأهل الاتحاد إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا كوصيف للمجموعة الثانية، بينما ينتظر الفائز في المباراة القائمة بين النصر ونظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني في ختام المجموعة الأولى بدور المجموعات.