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بالفيديو.. رجل يحرق شهادته الدكتوراة في الشارع أمام المارة

بالفيديو.. رجل يحرق شهادته الدكتوراة في الشارع أمام المارة
عمّان(صدى):

أظهر مقطع فيديو،متداول، أردني قام بحرق شهادة الدكتوراه الخاصة به أمام مبنى رئاسة الوزراء غربي العاصمة عمان، حيث أنه حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة.

وأوضح أن سبب إقدامه على ذلك إن هذه الشهادة أضحت لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث أعرب عن غضبه من منح الأولوية في التعيين في الوظائف الحكومية والجامعات لمن هم من حملة الشهادات الأجنبية.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 7 ساعات

ايش استفدت ذلحين …

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 3 ساعات

الشكوى لله . الله يكون في عونهم

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 3 ساعات

الشكوى لله . الله يكون في عونهم

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