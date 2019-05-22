بالفيديو.. الأمير بدر بن عبدالمحسن: الملك عبدالعزيز قال لوالدي ” ذبحت أمك وتبي تموتني ؟ “

نايف السالم(صدى):

عرض برنامج ” الراحل ” تقرير إعلامي عن حياة الأمير الذي عمل على تطوير منطقة المدينة المنورة، والاهتمام بشؤون المسجد النبوي ، وهو الأمير الراحل عبدالمحسن بن عبدالعزيز رحمه الله .

يقول الأمير بدر بن عبدالمحسن ، أن والدي ولد في الرياض من المتداول عن الوالد أنه الابن الثالث عشر للملك عبدالعزيز، وأعتقد أن هذه المعلومة غير دقيقة ، فكان قبله الأمير عبدالعزيز الأول والأمير فهد الأول ، فترتيبه ليكون الرابع عشر أو الخامس عشر .

وتابع الأمير بدر ، والدي وُلد والملك عبدالعزيز في حصار جدة قبل أن تستسلم ، فوصله الخبر فسماه عبدالمحسن ، وبعدها وصل له خبر أن زوجته والدة أبوي ” جدتي ” توفيت ، ويوجد خطاب بها تفاصيل كثيرة تؤكد حزنه وتُبين اهتمامه ، ,ان ملابسها تُزع بالحرم صدقه عليها .

ويتذكر الأمير بدر قصة الملك عبدالعزيز يوم قال لوالده ، الراحل عبدالمحسن بن عبدالعزيز : “ذبحت امك وتبي تذبحني أنا”؟ ، قائلاً ، تربية أجدادي كانت تختلف شوي كانوا صلبين ، فكان أبوي كان يحكي لنا رواية مكن بالنسبة لوجهة النظر قاسية شوي ، قال لنا ” يوم عزمت الملك عبدالعزيز في بيتي وكانت المساحة الكافية على سطوح البيت فاضطرينا نطلع درج ، فالملك وهو طالع حس بتعب فقال لوالدي ” ذبحت أمك وتبي تذبحني أنا ” ، فأجابه والدي أنا ياللي فقدت أمي أما أنت تستطيع أن تتزوج في أي وقت ” ، وضحكوا بعدها .

فيما قال الأمير سعود بن عبدالمحسن ، الملك عبدالعزيز لم يكن مجرد أب، بل كان مدرس ومعلم يعلم أولاده بالمثل، فكانوا يقلدونه في كل شيء .

الأمير #بدر_بن_عبدالمحسن

من المتداول عن الوالد أنه الابن الثالث عشر للملك عبدالعزيز، وأعتقد أن هذه المعلومة غير دقيقة.. #الراحل_عبدالمحسن_بن_عبدالعزيز#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/NFir5gbhkl — روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 22, 2019