بالفيديو.. الأمير بدر بن عبدالمحسن: الملك عبدالعزيز قال لوالدي ” ذبحت أمك وتبي تموتني ؟ “
عرض برنامج ” الراحل ” تقرير إعلامي عن حياة الأمير الذي عمل على تطوير منطقة المدينة المنورة، والاهتمام بشؤون المسجد النبوي ، وهو الأمير الراحل عبدالمحسن بن عبدالعزيز رحمه الله .
يقول الأمير بدر بن عبدالمحسن ، أن والدي ولد في الرياض من المتداول عن الوالد أنه الابن الثالث عشر للملك عبدالعزيز، وأعتقد أن هذه المعلومة غير دقيقة ، فكان قبله الأمير عبدالعزيز الأول والأمير فهد الأول ، فترتيبه ليكون الرابع عشر أو الخامس عشر .
وتابع الأمير بدر ، والدي وُلد والملك عبدالعزيز في حصار جدة قبل أن تستسلم ، فوصله الخبر فسماه عبدالمحسن ، وبعدها وصل له خبر أن زوجته والدة أبوي ” جدتي ” توفيت ، ويوجد خطاب بها تفاصيل كثيرة تؤكد حزنه وتُبين اهتمامه ، ,ان ملابسها تُزع بالحرم صدقه عليها .
ويتذكر الأمير بدر قصة الملك عبدالعزيز يوم قال لوالده ، الراحل عبدالمحسن بن عبدالعزيز : “ذبحت امك وتبي تذبحني أنا”؟ ، قائلاً ، تربية أجدادي كانت تختلف شوي كانوا صلبين ، فكان أبوي كان يحكي لنا رواية مكن بالنسبة لوجهة النظر قاسية شوي ، قال لنا ” يوم عزمت الملك عبدالعزيز في بيتي وكانت المساحة الكافية على سطوح البيت فاضطرينا نطلع درج ، فالملك وهو طالع حس بتعب فقال لوالدي ” ذبحت أمك وتبي تذبحني أنا ” ، فأجابه والدي أنا ياللي فقدت أمي أما أنت تستطيع أن تتزوج في أي وقت ” ، وضحكوا بعدها .
فيما قال الأمير سعود بن عبدالمحسن ، الملك عبدالعزيز لم يكن مجرد أب، بل كان مدرس ومعلم يعلم أولاده بالمثل، فكانوا يقلدونه في كل شيء .
الأمير #بدر_بن_عبدالمحسن
من المتداول عن الوالد أنه الابن الثالث عشر للملك عبدالعزيز، وأعتقد أن هذه المعلومة غير دقيقة.. #الراحل_عبدالمحسن_بن_عبدالعزيز#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/NFir5gbhkl
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 22, 2019
#فيديو
الأمير #بدر_بن_عبدالمحسن يتذكر قصة الملك عبدالعزيز يوم قال لوالده #الراحل_عبدالمحسن_بن_عبدالعزيز : "ذبحت امك وتبي تذبحني أنا"؟#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/7Lc9U9IVJt
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 22, 2019
الأمير سعود بن عبدالمحسن
الملك عبدالعزيز لم يكن مجرد أب، بل كان مدرس ومعلم يعلم أولاده بالمثل، فكانوا يقلدونه في كل شيء..#الراحل_عبدالمحسن_بن_عبدالعزيز#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/ljjGSP41UU
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 22, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 8 ساعات
رحم الله الجميع .. آمين ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يرحمهم …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمهم ويرحم موتى المسلمين .