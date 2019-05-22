كيفية الوصول للحرم المكي الشريف أثناء موسم العمرة
كشفت الإدارة العامة للمرور : عن ” المواقف الخارجية ” لتسهيل وصولك إلى بيت الله الحرام أثناء شهر رمضان المبارك ، ومن هذه المواقف :
موقف طريق الطائف – الهدا : يتم نقل ركاب السيارات المتوقفة فيه إلى محطة جبل الكعبة الشرقية مروراً بموقف دقم الوبر .
موقف طريق الليث – الساحل : يتم نقل ركاب السيارات المتوقفة فيه إلى محطة أجياد ذهاباً وإياباً .
موقف طريق جدة – مكة – السريع : يتم نقل ركاب السيارات المتوقفة فيه إلى محطة أجياد ذهاباً وإياباً .
موقف طريق الطائف – السيل : يتم نقل ركاب السيارات المتوقفة فيه إلى محطة باب علي ذهاباً وإياباً
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