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بالفيديو.. الشيخ الخثلان يكشف كيفية سداد الديون الربوية للمتوفي

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يكشف كيفية سداد الديون الربوية للمتوفي
عادل الحربي(صدى):

نصح الشيخ سعد الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” ، سيدة اشتكت له في رسالة خلال البرنامج من معاملة أهل زوجها لها ، قائلاً ، عليكي بالصبر .

وتابع ، أصبري عليهم وعامليهم بالتي هي أحسن وأم تُسلم عليهم ، فإن تقبلوا فالحمد لله وإن لم يتقبلوا فقد برأت ذمتها وليس عليها شئ فهي فقط تؤدي المطلوب منها شرعاً .

وكشف الشيخ الخثلان خلال البرنامج ، عن حكم سداد الإبن لديون ربوية لوالده المتوفي ، قائلاً ، على الورثة تسديد رأس المال فهو دين عليه ، وإن استطاعوا فك الفوائد الربوية لا يدفعونها ، أما إن اجبروا على دفعها فعليهم دفعها والدعاء لوالدهم بالمغفرة والتصدق بأسم والده ويسألون الله تعالى أن يعفو عنه لأخذه الدجين بالربا .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 8 ساعات

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فك ,, آمين ,,

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