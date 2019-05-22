بالفيديو.. الشيخ الخثلان يكشف كيفية سداد الديون الربوية للمتوفي

عادل الحربي(صدى):

نصح الشيخ سعد الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” ، سيدة اشتكت له في رسالة خلال البرنامج من معاملة أهل زوجها لها ، قائلاً ، عليكي بالصبر .

وتابع ، أصبري عليهم وعامليهم بالتي هي أحسن وأم تُسلم عليهم ، فإن تقبلوا فالحمد لله وإن لم يتقبلوا فقد برأت ذمتها وليس عليها شئ فهي فقط تؤدي المطلوب منها شرعاً .

وكشف الشيخ الخثلان خلال البرنامج ، عن حكم سداد الإبن لديون ربوية لوالده المتوفي ، قائلاً ، على الورثة تسديد رأس المال فهو دين عليه ، وإن استطاعوا فك الفوائد الربوية لا يدفعونها ، أما إن اجبروا على دفعها فعليهم دفعها والدعاء لوالدهم بالمغفرة والتصدق بأسم والده ويسألون الله تعالى أن يعفو عنه لأخذه الدجين بالربا .

#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان

توجيه الشيخ في مشكلة تسلط أهل الزوج ؟ pic.twitter.com/RfWoWF92m1 — قناة الرسالة (@alresalahnet) May 22, 2019