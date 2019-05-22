بالفيديو.. المنيع: ابن الأخ محرم للمرأة المطلقة في العمرة والحج وليس لابنتها

علي القحطاني(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع اليوم الأربعاء، هل ابن الأخ يعتبر محرم للمرأة المطلقة إذا أرادت العمرة والحج، وذلك ردًا على سؤال متصلة على قناة السعودية.

وقال الشيخ ردًا على سؤال المتصلة : ابن الأخ محرم لها ولكن إذا كانت معاها ابنتها فهو ليس محرم لها لأنه يجوز أن يتزوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ” .

وعن حكم دفع زكاة الفطر بالإنابة في حال السفر للخارج قال الشيخ: ” لا بأس بذلك وينبغي أن يعرف أن هذا وكيله وما أخرجها حتى يخرجها وكيله فإذا أخرجها وكيله في وقت إخراجها برأت ذمته.