بالفيديو.. اشتعال النيران بأطفال خلال احتفالهم بالقرقيعان

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، لحظة اشتعال النيران بمجموعة أطفال خلال احتفالهم على ما يبدو بالقرقيعان.

وظهر في الفيديو استخدام الأطفال خلال لهوهم مادة صابونية قاموا برشها على بعضهم البعض، ولكن النيران اشتعلت فجأة وانتشرت بفعل المادة.

وأوضح شهود عيان أن إصابات الأطفال كانت بسيطة وأنهم جميعًا بخير، دون الإفصاح عن عدد المصابين، ولم يتضح من الفيديو مكان الحادث.