بالفيديو.. اشتعال النيران بأطفال خلال احتفالهم بالقرقيعان
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، لحظة اشتعال النيران بمجموعة أطفال خلال احتفالهم على ما يبدو بالقرقيعان.
وظهر في الفيديو استخدام الأطفال خلال لهوهم مادة صابونية قاموا برشها على بعضهم البعض، ولكن النيران اشتعلت فجأة وانتشرت بفعل المادة.
وأوضح شهود عيان أن إصابات الأطفال كانت بسيطة وأنهم جميعًا بخير، دون الإفصاح عن عدد المصابين، ولم يتضح من الفيديو مكان الحادث.
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 10 ساعات
الحمد لله على سلامتهم …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 8 ساعات
الشقاوه ماهي سهله .. تودي الى الهلاك ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان